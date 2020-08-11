Ставший россиянином керченский футболист рассказал, как изменилась жизнь в Крыму

Российский защитник "Урала" Игорь Калинин уклончиво оценил обстановку в Крыму после аннексии полуострова Российской Федерацией, отметив важный факт, про отсутствие войны.

По словам уроженца Керчи, который отказался от украинского паспорта в 2014 году, на полуострове улучшились дороги и появился мост.

"Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. Главное, чтобы войны не было. В политику не лезу, мне это неинтересно. Никогда не сравниваю Украину и Россию – люблю и тех, и других. Я даже телек не смотрю и, вообще, не разделяю украинцев и русских – это для меня один народ", – цитирует Калинина sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летний воспитанник крымского футбола до переезда в Россию играл в Украине за "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду".

В начале декабря 2015-го Калинин самовольно покинул "Зарю", после того как по результатам внутриклубного расследования он был выявлен в качестве организатора мероприятий по манипулированию результатами матчей молодежного состава. Футболист все обвинения отверг, пройдя тест на детекторе лжи.

В феврале этого года московское "Динамо" до конца сезона отправило Калинина в аренду в екатеринбуржский "Урал".