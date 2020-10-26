Старт "Динамо" и "Шахтера" в ЛЧ: обзор спортивных СМИ

Основным информповодом для отечественных спортивных СМИ на минувшей неделе стал старт групповых этапов еврокубков с участием "Динамо", "Шахтера" и "Зари".

Календарь первых баталий для украинских клубов породил споры в болельщицкой среде о том, кто же из наших полпредов проиграет с наибольшим счетом. Основания для этого у любителей футбола имелись, учитывая кадровые потери украинцев и силу их соперников. Прогнозы оправдались отчасти.

"ДИНАМО". НЕСТЫДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Да, "Динамо" Мирчи Луческу – проиграло. Но это должно было когда-нибудь случиться. Могло – в поединке за Суперкубок с "Шахтером". В премьерной дуэли квалификации Лиги чемпионов с "Алкмааром" или на следующем этапе, в Генте. Или в противостоянии с "Зарей", где киевляне впервые в сезоне оказались в положении отыгрывающейся стороны.

Однако произошло только в 11-й официальной встрече под руководством нового наставника Мирчи Луческу: в стартовом матче группового турнира ЛЧ на поле "Олимпийского" бело-синим нанес поражение сильнейший клуб итальянской Серии А – "Ювентус" (0:2). Успех гостей признан СМИ в целом закономерным, а игра хозяев при этом – достойной.

Парадоксально, но неудача на старте лишь убеждает в том, насколько за неполных три месяца преобразилось "Динамо" – как в тактическом плане, так и ментально. И вместе с интересом к ее игре болельщики возвращают надежду и оптимизм. Таков основной лейтмотив в прессе после дуэли киевлян с туринцами.

"Первое поражение Мирчи Луческу во главе киевского "Динамо" случилось. Но – против очень достойного соперника, пусть и лишенного Криштиану Роналду. Мистер (к слову, официально ставший в этот день самым возрастным тренером в истории группового турнира Лиги чемпионов) отметил, что воспитанники клуба смотрелись очень прилично против европейского гранда, и это его очень радует. Не будем спорить. Луческу, в конце концов, не Бог и даже не волшебник. Но то, что в кои-то годы осенью мы играем не с "Яблонцем" и даже не с "Копенгагеном" (при всем уважении к этим командам) – факт, который отрицать нельзя", – констатирует на страницах "Футбола" (22.10.20) Глеб Скрипченко.

"Скажу банальную вещь, но "Ювентус" просто реализовал свой более высокий класс, даже не включая высокие скорости. "Динамо" старалось, хорошо подготовилось, но все решили маленькие, но ключевые детали: "Юве" быстрее все делал – думал, принимал решения, исполнял. Стоит ли критиковать "Динамо" за такое поражение? Наверно, в первую очередь нужно помнить, что этот же состав "бело-синих" еще в прошлом году проигрывал "Мальме" и не мог обыграть "Лугано", а сегодня у киевлян появилась структура игры. Да, она не идеальная, есть проблемы с созиданием, но это решаемые проблемы. Куда важнее констатировать – "Динамо" при Луческу прогрессирует", – вторит коллеге Олег Барков из Ua.tribuna.com (21.10.20).

Журналисты также делают проекцию на блистательную игру киевлян в составе сборной Украины, обыгравшую Испанию в рамках 4-го тура Лиги наций. Они признают, что поединок "Динамо" – "Ювентус" у них не вызывал той тревоги, которая преобладала в медиа-пространстве после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Появилось стойкое ощущение, что "бело-синие" вполне могут показать высокий уровень и в противостоянии с гостями из Италии.

Увы, еще одну сенсацию столичным футболистам сотворить не удалось, но и в грязь лицом они не ударили. Динамовская команда заслужила лестных слов и от специалистов, которые оценили действия киевлян изнутри, оставив эмоции в стороне.

"Думаю, "Динамо" довольно своей игрой. Расстроились только из-за результата, так как хотели достичь большего. С такой командой, как "Ювентус" много моментов не создашь. Открыто играть с "Ювентусом" нельзя ни в коем случае. Правильно играли динамовцы. И замены правильно делались. Я думаю, что где-то "Ювентус" выжал из минимума максимум", – таково мнение известного украинского тренера Вячеслава Грозного. (Meta-ratings.com.ua, 21.10.20).

"В матче с "Ювентусом" у "Динамо" не все получалось в атаке, но по движению команды, по тактике все было отлично …Динамовцы играли в Лиге чемпионов – против одной из топ-команд Европы. Это обычный процесс. Не обязательно в таком турнире будут одни только победы. "Динамо" будет учиться. Для многих футболистов само уже участие в Лиге чемпионов – хороший бонус. Никто ведь не думал, что "бело-синие" дадут бой "Ювентусу". Так что, пусть набираются опыта", – дал свою оценку экс-наставник молодежной сборной Украины Александр Головко. (Footboom.com, 21.10.20).

Действительно, не успело "Динамо" вернуться в основной пул Лиги чемпионов, как уже установило уникальное достижение – возглавило рейтинг участников турнира по количеству собственных воспитанников.

"Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, 20 игроков украинского клуба, которые ранее выступали как минимум за юношескую команду (до 17 лет), присутствуют в нынешнем составе киевлян. Суммарно воспитанники "Динамо" приняли участие в 47 матчах Лиги чемпионов (наибольшее количество поединков у Дениса Гармаша – 15) и забили 8 голов (лидером по этому показателю является Виталий Буяльский – 3 гола)", – сообщает Obozrevatel.com (20.10.20).

Полностью список игроков, прошедших клубную академию, в заявке на групповой этап нынешней ЛЧ выглядит так: Денис, Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Артем Беседин, Георгий Бущан, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Бойко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Руслна Нещерет, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Сирота, Александр Тымчик и Назарий Русин.

Кроме того, на "Юве" в стартовом составе вышло 9 украинцев (плюс появившийся со скамейки Денис Попов), и для большинства из них это был дебют на групповом этапе.

"Впервые в группе турнира сыграли Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригес и Денис Попов. Также впервые сыграть в группе ЛЧ имеют шанс оставшиеся на замене Руслан Нещерет, Денис Бойко, Александр Сирота, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Бондан Леднев и Микэль Дуэлунн. Из игроков основы ранее в группе ЛЧ играли только Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, из футболистов замены – Беньямин Вербич и Денис Гармаш", – приводит интересную статистику Dynamomania.com (21.10.20).

"Несмотря на поражение, критиковать ребят не буду. Сколько из них имели опыт игры в Лиге чемпионов? Напишу лучше о том, что мне понравилось. Обрезался 18-летний Забарный на своей половине поля, к нему сразу, как только "Ювентус" завершил атаку, подошли Бущан и Миколенко, объяснили, похлопали по плечу, поддержали. Понимаете, о чем я? Это действительно классно! Микроклимат, дисциплина, желание, организация игры – все вместе дает надежду, что команда может и, надеюсь, будет прибавлять, так что я с большим нетерпением жду будапештского матча с "Ференцварошем", который испытывает примерно те же сложности, что и наша команда, и которого я на данный момент считаю соперником примерно одного уровня с "Динамо", – делится наблюдениями на Fraza.com (21.10.20) заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов.

Весьма любопытно и мнение представителей клубов, которые конкурируют с "Динамо" непосредственно на внутренней арене. Они во главу угла ставят фактор Луческу, о чем и поведали официальному сайту "бело-синих". Так, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин уверен в дальнейшем прогрессе киевлян, у которых есть возможность учиться под руководством столь опытного наставника.

"На таком уровне в Украине был лишь один тренер – это Валерий Васильевич Лобановский. После него можно назвать Луческу – это серьезный специалист, который может обучить своим принципам и методам работы, вывести команду на новый уровень … Его работа в "Динамо" – большой плюс не только для киевского клуба, но и для всего украинского футбола. Чем больше у нас будет таких тренеров, тем выше будет расти уровень украинского чемпионата", – считает В.Гельзин. (Fcdynamo.kiev.ua, 22.10.20).

А руководитель "Десны" Владимир Левин не скрывает, что видит киевлян чемпионами нынешнего розыгрыша Премьер-лиги:

"Аплодисменты команде, новому тренеру и Суркисам за то, что они приняли правильное решение, назначив Луческу. Тренер – это уже 50 процентов успеха команды. А игроки на сто процентов выполнили задачу тренера. У "Динамо" все впереди, впереди победы. Думаю, что в этом сезоне "Динамо" составит очень серьезную конкуренцию с такой игрой "Шахтеру". Даже думаю, что при такой игре именно "Динамо" может добыть золото. Игорю Михайловичу огромное спасибо за игру команды. Поменять картину игры за такой короткий период времени – это успех". (Fcdynamo.kiev.ua, 22.10.20).

ИГРА В ПОЛИТИКУ

К сожалению, адекватно воспринимают очевидные вещи не все. Группа, именующая себя "ультрас", продолжает требовать отставки Мирчи Луческу, независимо от демонстрируемых его подопечными результатов – нынешних и будущих. Футбольная суть в этом сообществе отодвинута далеко на задний план, ее уже не разглядеть за обвинениями и ультиматумами далеко не спортивного толка.

"Команда эта с новым коучем начала с того, что открыла сезон титулом, отобранным у самого принципиального оппонента – ненавистного вам, "ультрас", донецкого "Шахтера". Эта команда лидирует в национальном чемпионате и спустя четыре года пробилась в Лигу чемпионов. Ее игроки прибавляют на глазах в мастерстве и уверенности, а их трансферная стоимость растет в десятки раз. Они прославляют клуб и страну, переодеваясь в форму сборной. В частности, обыграли Испанию – что должно опять-таки быть важно для вас, "ультрас", практически без помощи "донецких". Да, у кромки поля в том матче стоял не Луческу, а Андрей Шевченко. Но разве корректно преуменьшать вклад румына в подготовку динамовцев, на которых легла основная нагрузка в лагере сине-желтых? Разве не приходится говорить о головной боли клубного наставника, который, получив из национальной команды измочаленных физически и опустошенных морально игроков, вынужден решать с ними задачи на обоих главных фронтах через два дня на третий? Кто не отметил для себя тот факт, что против "Юве" в стартовом составе "Динамо" вышло девять украинцев? Патриоты из рядов "ультрас", вы не против? Не против того, чтобы в руках футбольного маэстро самородки калибра Цыганкова и Миколенко превратились в ограненные алмазы? Чтобы обрели истинных себя юные Забарный и Супряга, чтобы расцвели Бущан и Шапаренко, а Сидорчук и Буяльский получили шанс на вторую футбольную молодость? В конце концов, вы не против, чтобы ваше "Динамо" – выигрывало? Если, конечно, это ваше "Динамо"..." – вопрошает Юрий Корзаченко на "Футбольном клубе". (Footclub.com.ua, 22.10.20).

По мнению автора, полемика, поводом для которой служит назначение Луческу, все больше склоняет к мысли о том, что на околофутбольном "поле" пытаются взрастить новую политическую силу, и именно в этом сверхзадача идейных вдохновителей движения так называемых "болельщиков".

"В таком случае вполне понятно, почему футбольные аспекты для этих "профессионалов своего хобби" – дело десятое. Понятно, почему они не хотят слышать ничье мнение, захлебываясь само-мнением и купаясь в само-пиаре, поучая президентов ФК – как руководить, тренеров – как тренировать, футболистов – как играть, вообще всех – как родину любить. Мол, их "души прекрасные порывы" – это основа для единственно правильной точки зрения. Неизвестно и непонятно кем уполномоченные на обнародование этой точки зрения, марионетки показательно обижаются, когда заходит речь об их кукловодах, упаковывающих команду "фас" в обертку трепетного чувства к команде динамовской", – делает логичный вывод журналист. (Footclub.com.ua, 22.10.20).

Дальнейшие события и опросы только подтверждают это предположение. Так, корреспондент "Трибуны" Ирина Козюпа перед матчем с "Ювентусом" поспрашивала простых болельщиков про Мистера и их отношении к нему. Среди ответов не нашлось ни одного категоричного "против"!

"Загалом всі налаштовані позитивно. Комусь взагалі без різниці, яке прізвище у тренера. Хтось ще вичікує. А дехто вже пройшов п’ять стадій прийняття неминучого. А вихід в Лігу чемпіонів допоміг швидше змиритися з Луческу у формі з ромбом. Адже тепер можна дивитися матчі киян не тільки проти "Руха" та "Олександрії", але як і в старі добрі часи – проти "Ювентуса" і "Барселони", – такие сводки были получены на "Олимпийском". (Ua.tribuna.com, 21.10.20).

В самой чаше стадиона, трибуны которого из-за карантина были заполнены лишь на четверть, двадцать тысяч зрителей неистово поддерживали "Динамо" в битве с грандом европейского футбола, призывая киевлян идти в атаку до последней секунды. Это, кстати, отметил после матча и голкипер "бело-синих" Георгий Бущан.

"Ювентус" – это "Ювентус". Для нас это огромный опыт. Если посмотреть, какой прогресс мы показали за короткое время... Я хочу сказать, что люди пришли на стадион и после финального свистка нам аплодировали", – сказав вратарь в комментарии каналу "Футбол 1" (20.10.20).

Лишь горстка "ультрас", наплевав на статус матча, занималась своим "черным делом" – вывешиванием непристойных баннеров и речевкам под стать им.

"Были на стадионе другие "болельщики", которые пришли только за тем, чтобы публично оскорбить Суркисов и Луческу. Они имеют на это право как свободные люди в свободной стране. Но как же мерзко это выглядело в тот момент, когда более двадцати тысяч человек искренне болели за "Динамо" и поддерживали команду. Триста засранцев пытались помешать команде в то время, когда двадцать тысяч их горячо поддерживали. И что, помогло? Нормальные люди смотрели футбол, а не сомнительные с этической точки зрения перфомансы кучки подростков, науськанных взрослыми и не бедными дядями", – негодует на своей странице в Facebook (21.10.20) Николай Несенюк.

Не понимает действий таких фанатов и журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"Поражение, за которое не стыдно. Это про Динамо, у которого прорыв колоссальный. Три месяца назад проигрывали Колосу и теперь рассчитывать на успех против Юве... А вот ультрас, похоже, не понимают: не было бы Луческу – не было бы и их вчера на трибунах. Сидели б тихонько дома и смотрели бы Лигу чемпионов по телевизору", – поделился он мнением на своей страничке в Twitter (21.10.20).

Но, пожалуй, самым исчерпывающим ответом на тему Луческу стало голосование в программе "Великий футбол", которая никогда не гнушалась критиковать "Динамо" по делу и без оного. На вопрос ведущего Александра Денисова, кого они будут поддерживать в предстоящем поединке второго тура с "Ференцварошем": Мистера или Сергея Реброва, 85% проголосовавших выразили поддержку в адрес нынешнего тренера киевлян! И только 15% высказались за его оппонента и то, скорее, как за динамовское сердце, при котором "бело-синие" дважды становились чемпионами.

Тогда чье мнение так навязчиво и вопреки здравому смыслу выражает кучка "ультрас"? За ответом на этот вопрос уместно обратиться к Андрею Павелко и его первому заму Вадиму Костюченко. Ведь ни для кого не секрет, что антидинамовские "спектакли" активно ретранслируют сайты, традиционно обслуживающие руководство УАФ.

"ШАХТЕР". РЕАЛЬНОСТЬ ФАНТАСТИКИ

Вторничные переживания на тему возвращения "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов на следующий день сменились потоком страстей по поводу вояжа "Шахтера" в Мадрид.

Накануне матча с "Реалом" горняки оказались в незавидном положении. Из-за последствий коронавируса и травм выбыла едва ли не половина футболистов основной обоймы. В столицу Испании не полетели Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Болбат, Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Коноплянка, Фернандо и Мораэс.

Кроме того, серия неудач в чемпионате Украины позволила критикам "оранжево-черных" расправить крылья. В адрес Луиша Каштру было сказано немало неприятных слов, поэтому к старту в Лиге чемпионов команда подошла не только с кадровыми потерями, но и с плохой аурой. Оптимистичные прогнозы сводились к тому, что "Шахтер" в группе с трудом зацепится максимум за третье место. А в контексте этого конкретного матча о приемлемом результате даже не мечтали. И за счастье вообще было бы не проиграть крупно.

Что говорить, если даже директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна накануне предполагал неудачу, загодя готовя пути к отступлению.

"Постараемся взять очки, а если и проигрывать, то надо проигрывать достойно, по-шахтеровски", – не скрывал он в комментарии каналу "Футбол" (21.10.20).

Слова о допустимости поражения в принципе немыслимы для функционера футбольного клуба. Однако на них мало кто обратил внимание в сложившейся ситуации, а также ввиду убийственных для донетчан прогнозов со стороны СМИ, болельщиков и специалистов.

Тем не менее, матч на стадионе Альфредо ди Стефано подарил фантастический сюжет. "Шахтер" пристыдил прогнозистов-пессимистов. Правда, на пару с "Реалом", футболисты которого банально забыли выйти на первый тайм. Что и отметили медиа с экспертами после невероятной виктории украинцев со счетом 3:2.

"Сейчас можно говорить о недооценке Реала, о том, что у них следующая игра с Барселоной. Возможно, в голове у них это было, но Реал есть Реал. Тем более это игра Лиги чемпионов, где каждое очко дает определенные бонусы. Думаю, что Шахтер за счет своих быстрых футболистов – Тете, Марлоса, Соломона – провели качественные атаки, забили очень красивые мячи. Возможно какая-то недооценка была, но это сейчас никому не интересно", – в интервью Ua.tribuna.com (22.10.20) прокомментировал удачный старт "Шахтера" в Лиге чемпионов экс-футболист дончан Олег Матвеев.

"Мадридские пижоны сделали всем одолжение, решили постоять на поле. Предвкушаю заголовки испанских газет типа того, что секонд-хенд в форме "Реала" опозорили клуб. "Шахтер" – молодцы, сыграл так, как позволил ему соперник. Могли выиграть и с более убедительным счетом", – в свою очередь написал в Facebook (22.10.20) известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло.

Естественно, испанские журналисты раскритиковали "Реал" за провал в первом тайме и признают, что "Шахтер" должен был выигрывать разгромно, что могло бы стать хорошим уроком для "сливочных". Исходя из традиционного послематчевого обзора СМИ, предоставленного сайтом "Футбум", в Испании мало кто ждал, что "Реал" окажется настолько слабым на фоне украинского клуба, пострадавшего от коронавируса.

"Большая часть материалов посвящена тому, что "Реал" сейчас находится в глубоком кризисе и абсолютно не готов к матчу с "Барселоной" в эту субботу. Хватает и вопросов к Зидану, который явно принимает неправильные решения: как кадровые, так и тактические. Из-за чего не видно никаких улучшений в игре "Реала" и непонятно, за счет чего французский тренер планирует выигрывать в предстоящих матчах", – констатирует Footboom.com (22.10.20).

Отечественные медиа, дружно отмечая шапкозакидательские настроения в мадридском клубе, нисколько не умаляют собственно заслуг самого "Шахтера".

"А ведь победу "Шахтера" нельзя назвать случайной, свалившейся на голову. Забить три гола в ворота "Реала" – это, скажу я вам, не поле перейти. "Горняки" продемонстрировали достойную организацию игры и придерживались выбранного плана. На оборону отрабатывали все, в атаку ходили большими силами. Не боялись брать ответственность на себя, вступать в обводку, завершать атаки ударами. Работала взаимоподстраховка – залог надежной игры в обороне", – пишет Сергей Сытник на том же Footboom.com (21.10.20).

Журналист Sector.depo.ua Любомир Чотирбок при этом приводит любопытные статистические выкладки, из которых следует, что успех горняков опирается на конкретные факты, а не только на удачу и проблемы соперника.

"Шахтеру" фантастически везло в первом тайме. Это безусловно. Но футболисты Луиша Каштру полностью заслужили этот фарт. Быстрые контратаки "горняки" завершали ударами. Четыре акцентированных удара, все в створ ворот мадридцев и три из них завершились голами. Футболисты "Шахтера" за первые 45 минут сделали больше на 40 пасов, чем соперники. В точности передач и по времени владения мячом практически не уступили". (Sector.depo.ua, 21.10.20).

"Сегодня мадридцы попали на команду, которая поверила в себя, а не в заключения экспертов. Каждый полумомент гости пытались реализовать в свою пользу, сполна воспользовавшись отсутствием Рамоса и Карвахаля. И, что приятно, голы хозяев виделись во многом случайными, тогда как точные удары Шахтера вытекали из хода игры. Эта победа – последствие кропотливой работы и веры в себя малоопытных, но очень талантливых парней. После таких игр, как сегодня или с испанцами на Олимпийском, остается лишь задаться вопросом – а действительно ли Пятов, Матвиенко, Кривцов и Степаненко незаменимы? Думается, дело тут вовсе не в умениях, а в психологии. Если так, то что ж, продолжаем ломать стереотипы. Браво, Шахтер!" – поздравляет горняков Анатолий Дерека из Profootball.ua (21.10.20).

Впрочем, в эйфорию СМИ не впали, прекрасно понимая, что выигран всего лишь первый матч и впереди много испытаний не менее серьезными соперниками. Команда Каштру все еще спокойно может закончить групповой этап ниже того же "Реала" и финишировать четвертой в квартете. "Шахтеру" уже доводилось не выходить в плей-офф даже после двух стартовых побед. Да и на внутренней арене дела нужно срочно поправлять, чтобы иметь запас прочности на длинной и насыщенной препятствиями дистанции.

Опасения прессы подтвердились в уик-энд. Мадридские триумфаторы в том же сочетании в субботу не смогли в Премьер-лиге сломить сопротивление "Ворсклы" (1:1), играя при этом с 53-й минуты в большинстве. В то же время "Реал" в логове своего заклятого врага обыграл "Барселону" с разницей в два мяча (3:1), вмиг вернув себе облик прекрасного лебедя. "Динамо" пусть и минимально, но с солидным игровым преимуществом взяло верх над "Александрией" и убежало от "оранжево-черных" на четыре очка. А "Ювентус" в Серии А спасся от поражения в поединке с "Вероной" (1:1).

Возможно, все это просто совпадения. А может и реальное положение вещей – кто в какой форме пребывает, с каким настроем подходит к определенному противнику, какие приоритеты расставляет и конкретные цели преследует.

Как бы там ни было, но "Шахтер" стал единственной командой из трех, которой удалось положить в копилку Украины драгоценные очки для рейтинга страны. Учитывая мощь соперников наших полпредов и околофутбольную ситуацию в стране, связанную с пандемией, они поистине на вес золота.

Вообще, в сложившейся обстановке болельщикам уместно было бы выступить единым фронтом и оказать поддержку не только любимым клубам, но и их соперникам по национальному чемпионату на евроарене, где все они делают, по сути, общее для нашей державы дело. По примеру "сине-желтой" команды Андрея Шевченко, в которой нет деления на киевских, донецких, луганских или легионеров. В конечном итоге, именно представители клубов, участвующих в еврокубках, и составляют костяк сборной. Ведь именно этой объединенной дружине в следующем году предстоит побороться за звание сильнейшей на ЕВРО-2020.

"ЗАРЯ". ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

Как в случае с "Шахтером" и "Динамо", "Заре" в первом туре предстояла встреча с сильнейшим клубом группы. Выезд в гости к "Лестеру" обещал стать серьезной проверкой для подопечных Виктора Скрипника.

Но, два чуда подряд не бывает. После победы горняков над "Реалом" многие уверовали, что и "Заря" сможет зацепиться за очки в Англии. Не тут-то было. Хозяева хоть и вышли на матч практически сильнейшим составом, явно экономили силы. При этом "лисы" точечно использовали ошибки соперника и без больших усилий нанесли украинской команде самое крупное поражение в ее еврокубковой истории.

Это точно не добавляет позитива перед остальными играми Лиги Европы. Но все ли так печально?

"Заря" проиграла, потому что уступала в классе сопернику и оказалась не готовой на характере или самоотверженности (единственных своих козырях) противостоять очень крепкой английской команде. "Лестер" давно не побеждал, выглядел голодным и жадным за викторией, конечно, хотел добиться успеха в своем дебютном матче в Лиге Европы. Потенциально, "лисы" явные фавориты Группы "G", на поле этой команды всем придется крайне сложно. Для подопечных Скрипника теперь главное провести работу над ошибками и подготовиться к играм с "Брагой" и АЕКом, которые и определят вторую команду в квартете. Главные матчи Лиги Европы 2002/21 для бронзового призера УПЛ еще впереди.", – не делает трагедии из стартовой неудачи Ua-football.com (22.10.20).

"Первый матч Виктора Скрипника в качестве главного тренера в основной сетке еврокубков выдался не то чтобы провальным. Но удачным выезд к "Лестеру" не назовешь: "Заря" потерпела разгромное поражение. И хотя ничего критического еще не произошло (все же английская команда – явный фаворит группы G, где также выступают "Брага" и АЕК), наставнику есть над чем работать" – сохраняет спокойствие и Sport.ua (22.10.20).

Специалисты придерживаются такого же мнения, при этом держа в голове всю дистанцию группового этапа. Они разделяют со СМИ это конкретное поражение, но призывают не посыпать голову пеплом, поскольку путь луганчан в квартете только начался, и стартовая оплеуха от главного фаворита мало что меняет.

"Неудачу в Англии не нужно воспринимать близко к сердцу. Нет смысла зацикливаться на результате матча с такой командой, как "Лестер". Впереди еще много поединков, в которых "Заря" способна обыграть любого. Шанс у команды Скрипника обязательно будет. "Брага" и АЕК не сильнее "Зари", которая, к тому же, прошла боевое крещение в поединке с клубом АПЛ", – оценивает ситуацию известный украинский тренер Роман Санжар. (Footboom.com, 23.10.20).

А эксперты программы "Шлях до Гданська" на канале "Футбол" находят позитив в том, что бронзовый призер УПЛ не изменил своей философии против сильного соперника.

"Очень понравилась игра до забитого мяча, который просто не вписывался. Заря имела два хороших момента и должна была забивать. Это невезение. Интересно посмотреть, если бы Заря первой забила и совсем другая игра могла получиться. Заря практически всю игру атаковала, Лестер хорошо воспользовался проблемами в обороне", – в частности отмечает участник студии Кирилл Ковальчук. (Footballua.tv, 23.10.20).

Далек от панических настроений и сам главный тренер луганчан Виктор Скрипник. Наставник на послематчевой пресс-конференции признал закономерность поражения, но при этом считает его точкой опоры, от которой можно оттолкнуться и набрать скорость.

"Впереди пять игр. Ближайшие – две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться пополнить очки в турнирной таблице. Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно не получалось целостной игры. До забитого гола мы смотрелись прилично. Даже на гол, думаю, наиграли. Имели хороший момент. Но это футбол. В нем загадывать не стоит. Еще раз скажу, что все у нас еще впереди. Мы настраиваемся на будущие игры", – заверил коуч "Зари". (Zarya-lugansk.com, 23.10.20).

Наверняка придаст уверенности его подопечным и крупная воскресная победа в УПЛ над "Рухом" (4:0). Словом, многое определится уже в этот четверг, когда луганчане примут "Брагу", отгрузившую в ворота АЕКа три безответных мяча в стартовом туре.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Главный вывод прошедшей еврокубковой недели, пожалуй, в том, что украинские клубы даже близко не вошли в пике по разнице результатов с конкурентами.

По итогам стартовых матчей Турция двумя командами не набрала ни одного очка (два поражения). Четыре представителя Австрии получили два очка, или 0,4 балла (так же, как и мы). Шотландия тоже набрала два пункта, но поскольку делитель у них меньше, то для таблицы эти очки ценнее – 0,5 балла. Поэтому и опередили шотландцы турок. А украинским клубам стоит в матчах второго тура немного пополнить копилку – благо, соперники не такие солидные, как на этой неделе, – "Ференцварош" для "Динамо", "Интер" для "Шахтера" и "Брага" для "Зари".

"Перед групповым этапом Украина занимает в еврокубковом рейтинге 11-е место, значительно уступая странам первой десятки. Так что вопрос о погоне за Австрией придется отложить до окончания группового этапа, там уже станет ясно, возможна ли эта погоня вообще. Более насущная проблема – сохранить хотя бы 11-е место (эта позиция может дать привычное представительство в ЛЧ при условии, что будущий победитель Лиги чемпионов квалифицируется в турнир по национальной квоте). Здесь мы будем соперничать с наступающими нам на пятки Турцией и Шотландией. …Предстоит очередной трудный сезон, когда каждый результат имеет большое значение. И каждую победу и даже ничью придется буквально выгрызать", – напоминает Footclub.com.ua (19.10.20).

РЕЙТИНГ ФИФА. В минувший четверг Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В нем учтены результаты октябрьских матчей. В текущем месяце команда Андрея Шевченко уступила Франции в спарринге (1:7) и Германии (1:2) в Лиге наций, после чего взяла верх над испанцами дома – 1:0. Именно победа над пиренейцами подняла "сине-желтых" на одну строчку – с 24-й на 23-ю, обойдя Перу.

Несмотря на неудачу в Киеве, "Фурия роха" подскочила с седьмой позиции на шестую, оставив за спиной Уругвай. Что касается наших остальных оппонентов по Лиге наций, то Германия осталась на 14-м месте, а Швейцария упала с 15-го на 16-е. По группе ЕВРО-2020 ситуация следующая: Нидерланды опустились с 13-й на 15-ю строчку, а Австрия – поднялась с 27-й на 25-ю.

Также поменялись местами в топ-10 сборные Аргентины и Хорватии, которые теперь на восьмом и девятом местах соответственно. Пятерка лидеров рейтинга не изменилась: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия.

"В ноябре Украина проведет три матча – товарищеский с Польшей, а также заключительную часть Лиги наций, где предстоит встретиться с Германией и Швейцарией", – добавляет Football24.ua (22.10.20).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ U-19 ОТМЕНЕН. Исполнительный комитет УЕФА решил отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет в связи с нестабильной эмидемиологической ситуацией в Европе и проблемами транспортного сообщения. Турнир должен был пройти в Северной Ирландии.

"Поскольку ЧЕ-2019/20 среди юношей до 19 лет служил квалификацией чемпионата мира U20, который пройдет в мае 2021 года, решено, что пять европейских путевок достанутся сборным, занимающих места в топ-5 рейтинга по итогам отборочного раунда в сезоне 2019/20. Таким образом, на мировом первенстве среди молодежи до 20 лет Европу будут представлять: Англия, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция (указаны в алфавитном порядке)", – информирует официальный сайт Европейского футбольного союза. (Ru.uefa.com, 17.10.20).

В элит-раунде отбора Евро-2020 должна была выступить сборная Украины U-19, которую возглавляет Олег Кузнецов. "Сине-желтые" оказались в одной группе с Данией, Латвией и Англией. Сначала поединки перенесли на ноябрь текущего года, а финальный турнир на март 2021-го. Но и этому теперь быть не суждено.

Кроме того, внедрение недавно утвержденного нового формата с разделением команд на три разные лиги с повышением и понижением в классе и финальным турниром с участием восьми команд летом 2022-го было перенесено на следующий розыгрыш турнира, который состоится с 2021 по 2023 год.

ЗВЕЗДА БУРЯКА. В четверг, 22 октября, в Киеве на "Площади звезд", которая расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади, засияла звезда выдающегося футболиста киевского "Динамо" Леонида Буряка.

Кроме него в этот день именных знаков удостоились известные украинские спортсмены – Ольга Саладуха (легкоатлетка, прыжки в длину и тройной прыжок, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр) и Илья Кваша (прыжки в воду, призер Олимпийских игр, чемпион Европы).

"Именные плиты с высеченными на них автографами и звездами были представлены в торжественной обстановке. Поздравить спортсменов пришли их коллеги и близкие друзья. От имени киевского "Динамо" Леонида Иосифовича поздравил вице-президент "Динамо" Алексей Семененко. На торжественном открытии присутствовали бывшие динамовцы, известные спортивные журналисты, а также вице-президент Национального Олимпийского Комитета Равиль Сафиуллин. Представители Книги рекордов Украины Виталий Зорин и Валентин Щербачев вручили Леониду Иосифовичу награду за уникальный рекорд, который доныне никто не побил – Буряк является самым результативным украинским полузащитником", – сообщил с места событий официальный сайт "Динамо". (Fcdynamo.kiev.ua, 22.10.20).

Звезда Леонида Буряка стала 53-й на Площади Звезд. Помимо него, здесь уже есть именные плиты выдающихся киевских динамовцев – Валерия Лобановского, Олега Блохина, Андрея Шевченко. По всей видимости, этот список будет расширяться и в ближайшем будущем.