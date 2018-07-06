Топ-5 реальных пацанов, которые зажгли на ЧМ-2018

Главные роли на мундиале в основном за опытными игроками, кто уже приближается к 30-ти, - они составляют костяк команды, идут в любой бой и "делают разницу". Но порой среди дядек появляются сущие пацаны, которые на фоне удивленных-иронических взглядов ставят на место самых опытных бойцов.

Человек-молния, новая надежда Уругвая и самый молодой страж ворот - такая молодежь (до 21 года включительно) уже удивила ЧМ-2018.

Килиан Мбаппе (Франция)

19 лет, форвард

Клуб: ПСЖ (Франция)

На ЧМ-2018: 4 матча, 3 гола.

Чем поразил: уделал всю оборону Аргентины и поставил рекорд ЧМ-2018 по скорости бега.

Мбаппе уже насыпают гору комплиментов и не стесняются называть вундеркиндом и новым символом французского футбола. И есть за что - Киллиан отлично провел позапрошлый сезон в составе Монако, затем стал основным в ПСЖ, а теперь становится основным козырем сборной Франции. Ну а в последнем матче Мбаппе едва ли не самостоятельно обыграл всю оборону Аргентины - 2 гола и заработанный пенальти.

Килиан Мбаппе (справа ) празднует гол в своем фирменном стиле Getty Images

Также в этом поединке Килиан показал, что такое настоящая скорость - форвард установил рекорд ЧМ по скорости бега, разогнавшись до 39 км/час (когда в результате своего прорыва заработал пенальти (первый гол французов в матче)).

Ну и на клубном уровне Килиан просто "выкручивает" соперников в разные стороны благодаря своей скорости и быстроте.

Родриго Бентанкур (Уругвай)

21 год, полузащитник

Клуб: Ювентус (Италия)

На ЧМ-2018: 4 матча, 1 голевая передача

Чем поразил: на дебютном для себя ЧМ - незаменимый игрок основы с большим доверием тренера

Сборная Уругвая Оскара Табареса - по-своему строгая команда, которая играет прагматично благодаря опыту и умениям своих игроков. Поэтому Бентанкур здесь как исключение, став основным центральным хавбеком Уругвая на своем дебютном ЧМ. Это при том, что Родриго является одним из самых молодых основных полузащитников на мундиале.

Родриго Бентанкур Getty Images

Впрочем, такая роль с доверием тренера - не случайность. В прошедшем сезоне Бентанкур заслужил приглашения Ювентуса и уже начал свою карьеру в Серии А. Ближе к лету Родриго заиграл довольно сильно, чтобы поехать на ЧМ (хотя до мундиаля в России у футболиста было только 7 матчей за сборную). И оказалось, что Бентакур очень нужен нынешнему Уругваю - он отлично держит игру под контролем и обеспечивает необходимую связь между защитой и атакой.

Юри Тилеманс (Бельгия)

21 год, полузащитник

Клуб: Монако (Франция)

На ЧМ-2018: 2 матча, 2 голевые передачи

Чем поразил: не затерялся среди громких имен и классно отдает передачи

От Бельгии все ждут голов, фокусируя взгляд на Азаре и Лукаку. А вот Тилеманс пока остается на вторых ролях в плане атаки, но никак не в плане игры.

Юри Тилеманс (справа) помог забить Ромелу Лукаку Getty Images

Конечно, это далеко не достижение в команде типа нынешней Бельгии. Да и на клубном уровне Тилеманс уже не новичок, в прошлом сезоне заявив о себе в Монако. Но на ЧМ-2018 Юри раскрывается иначе, становясь новым важнейшим (возможно, даже системообразующим) игроком "Красных дьяволов".

Фрэнсис Узохо (Нигерия)

19 лет, голкипер

Клуб: Депортиво (Испания)

На ЧМ-2018: 3 матча, 4 пропущенных гола

Чем поразил: уверенной игрой, давая надежду Нигерии на плей-офф

Да, Узохо не герой Нигерии - пропустил 4 мяча в трех матчах, не смог "вытащить" ничью в матче с Аргентиной и не отбивал все подряд. Но такие требования непосильны и более опытным-статусным вратарям, а тут речь идет о 19-летнем подростке - самом молодом из всех основных голкиперов команд ЧМ.

Фрэнсис Узохо Getty Images

Своей игрой Узохо заставил забыть, что ему 19 лет, и не переживать за сохранность ворот Нигерии. Откуда только берется уверенность и хладнокровие у этого парня? Фрэнсис без всякого переигрывал на выходах атакеров Хорватии и Аргентины, сумел отстоять "на ноль" с Исландией и в результате отразил 60% ударов - очень неплохо, как для 19-летнего парня на чемпионате мира.

Муса Ваге (Сенегал)

19 лет, защитник

Клуб: Эупен (Бельгия)

На ЧМ-2018: 3 матча, 1 гол

Чем поразил: недюжинная смелость как для 19-летнего игрока скромного клуба и подключения в атаку

От Сенегала на мундиале ждали немало, и сенегальцы не разочаровали (по сути, именно африканцы заслужили выхода в плей-офф больше, чем Япония). И одним из творцов положительного впечатления стал юный защитник Муса Ваге.

Муса Ваге Getty Images

До ЧМ Ваге почти никто не знал, но теперь парень наверняка заинтересует пару европейских клубов. Муса только второй год в сборной Сенегала, провел лишь 11 матчей (с учетом ЧМ-2018), дебютант мирового первенства, а сыграл не хуже признанных фланговых маэстро.

Конечно, соперники у Сенегала были далеко не "акулы" - Колумбия, Польша и Япония. Но Ваге стал одной из движущих сил сенегальцев, обеспечивая остроту на правом фланге. В результате - не только ряд удачных действий по всей бровке, но и гол Японии.

А еще Ваге кроме хорошего резюме забрал с ЧМ-2018 и небольшое достижение - он стал самым молодым африканским автором гола в истории чемпионатов мира.