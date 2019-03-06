"Станет чудом": Шевченко "похоронил" "Динамо" перед матчем с "Челси"

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы киевского "Динамо" в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси". Украинский специалист не верит в успех "бело-синих".

"Будем откровенны - успех "Динамо" станет чудом. Но разве мы мало видели сенсаций в этом сезоне? Взять хотя бы свежий подвиг "Аякса" - кстати, соперника киевлян в раунде плей-офф этой Лиги чемпионов - на "Сантьяго Бернабеу". "Нет отваги - уходи", - сказал как-то великий Валерий Лобановский. Вот и для команды его ученика Александра Хацкевича, наверное, главное - не испугаться, не перегореть", - цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Андрей Шевченко ФФУ

Наставник национальной команды отметил, что для киевлян поединки против лондонского клуба станут хорошим опытом.

"При любых раскладах никто динамовцев не осудит. А значит - в этом противостоянии они могут только что-то приобрести. "Динамо" - это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу", - заявил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на передматчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кем заменит форварда Франа Соля. Испанский нападающий получил травму плеча в матче Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны".

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