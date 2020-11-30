Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине поражение 0:3 в матче со Швейцарией

Европейский футбольный союз (УЕФА) требовал от Украины выставить на матч шестого тура Лиги наций со Швейцарией новую команду, а не задействовать футболистов, которые уже находились в Люцерне.

Об этом в комментарии каналам "Футбол 1/2/3" рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) Юрий Записоцкий. По его словам, у нашей стороны на организацию такой сборной было всего 24 часа, что сделало выполнение этого требования невозможным и привело к техническому поражению.

"100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились", – рассказал Записоцкий.

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