Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине поражение 0:3 в матче со Швейцарией
Европейский футбольный союз (УЕФА) требовал от Украины выставить на матч шестого тура Лиги наций со Швейцарией новую команду, а не задействовать футболистов, которые уже находились в Люцерне.
Об этом в комментарии каналам "Футбол 1/2/3" рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) Юрий Записоцкий. По его словам, у нашей стороны на организацию такой сборной было всего 24 часа, что сделало выполнение этого требования невозможным и привело к техническому поражению.
"100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был на то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились", – рассказал Записоцкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сборная Украины была наказана поражением 0:3 в матче со Швейцарией в Лиге наций после того, как весь состав команды был отправлен в Люцерне на карантин из-за новых случаев коронавируса, а матч был отменен.
При этом тренерский штаб Андрея Шевченко мог выставить минимально необходимых одного вратаря и 12 полевых игроков.
Из-за решения УЕФА Украина потеряла место в дивизионе А Лиги наций.