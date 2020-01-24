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24 января • обновлено в 12:39
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Стало известно, в каком клубе Ярмоленко завершит сезон

2.3т
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Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на источник в Лондоне.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

В настоящее время Андрей находится в лазарете и будет проходить восстановление в течение еще трех недель. В связи с этим украинский полузащитник не сможет пройти медицинское обследование в новом клубе, даже если бы его продали или отдали в аренду. Стоит отметить, что зимнее трансферное окно в Англии закрывается 31 января.

Напомним, украинец продолжает восстановление после травмы бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря.

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Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал одну голевую передачу в 15 матчах за "Вест Хэм". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительный диагноз Андрею Ярмоленко.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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