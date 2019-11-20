Стало известно, в каких городах сыграет сборная Украины на Евро-2020

Определились города, в которых сборная Украины проведет матчи группового турнира финальной части Евро-2020.

После завершения квалификации чемпионата Европы "сине-желтые" автоматически попали в группу С. Матчи этого квартета пройдут в двух европейских столицах – Амстердаме и Бухаресте.

Известен также календарь поединков группы С. Сборная Украины сыграет 14-го, 18-го и 22 июня 2020 года.

Напомним, что одним из соперников Украины в финальной части будет команда Нидерландов. Еще одного соперника украинская сборная узнает 30 ноября на официальной жеребьевке Евро-2020. Третьим соперником, скорее всего, окажется один из победителей стадии плей-офф (матчи пройдут в марте).

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен состав всех корзин перед жеребьевкой Евро-2020.

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