Стало известно, сыграет ли Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду, который получил повреждение в поединке квалификации Евро-2020 Португалия – Сербия, успеет восстановиться к первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аякса".
По результатам обследования у звездного португальца диагностировали незначительную травму мышц-сгибателей правого бедра. В дальнейшем планируется более детально изучить повреждение Роналду и тогда уже говорить о сроках восстановления. Однако капитан сборной Португалии сообщил, что хорошо знает свой организм и через неделю-две уже будет готов принять участие в первом матче с "Аяксом", говорится в заявлении официального сайта "Ювентуса".
Криштиану Роналду
Juventus FC
Как сообщал OBOZREVATEL, форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду не дисквалифицировали за нецензурный жест во время ответного матча против "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций придумал португальцу другое наказание.
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