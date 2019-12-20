Стало известно, сколько заработали "Динамо" и "Шахтер" в Лиге Европы 2018/19

По итогам выступлений в Лиге Европы 2018/19 киевское "Динамо" заработало 11,3 млн евро, а донецкий "Шахтер" – 555 тыс. евро.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, благодаря выходу из группы и последующему вылету в 1/8 финала от будущих обладателей трофея "Челси" бюджет киевлян пополнился на 11,34 млн евро. "Горняки" попали в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов, но не сумели пройти "Айнтрахт" из Франкфурта, который впоследствии дошел до полуфинала турнира. Это принесло донетчанам 555 тыс. евро.

Лига Европы 2018/19, матч "Динамо" – "Челси" Футбол 24

Больше всех во втором по значимости клубном соревновании Европы заработали финалисты: "Челси" получил 46,4 млн евро, а "Арсенал" – почти 39 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа сумма, заработанная "Шахтером" по итогам выступлений в осенней части Лиги чемпионов 2019/20.

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