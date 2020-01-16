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16 января • обновлено в 19:11
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Стало известно, сколько "Шахтер" заработал за год

Стало известно, сколько "Шахтер" заработал за год
Европейский футбольный союз опубликовал экономический отчет
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Донецкий "Шахтер" за 2018 финансовый год заработал 42 млн евро, заняв 6-е место среди всех европейских клубов.

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал экономический отчет, первое место в котором занял "Монако". Чистая прибыль монегасков составила 179 млн евро. На втором месте расположился "Тоттенхэм" (127 млн). "Ливерпуль" замкнул тройку лидеров с показателем 120 млн евро.

Стало известно, сколько "Шахтер" заработал за год

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января бразильскому легионеру донецкого "Шахтера" Тайсону исполнилось 32 года. По этому случаю в УЕФА вспомнили об одном из лучших голов в карьере футболиста.

В официальном Twitter Лиги Европы было опубликовано видео его шедевра за "Металлист" в матче группового этапа турнира против норвежского "Русенборга".

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Автор
Максим Богданов
Теги
ФК Шахтер УЕФА
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