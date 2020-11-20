Стало известно, сколько сборная Украины заработала в Лиге наций

Сборная Украины по футболу заработала более двух миллионов евро за участие в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Благодаря тому, что "желто-синие" выступали в дивизионе А, команда Андрея Шевченко гарантированно получит 2,25 млн евро. Интересно, что в сезоне 2018 в дивизионе В украинцы заработали миллион евро. При этом за конкретные результаты премиальные командам не предполагаются.

Напомним, сборная Украины на данный момент занимает третьей место в группе 4, однако решающий матч со швейцарцами был отменен из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Теперь судьбу игры будет решать контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Украинцы опережают прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в элите на три пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола рассказала, когда УЕФА начнет рассмотрение дела по матчу со Швейцарией.