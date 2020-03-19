Стало известно, сколько потеряют команды из топ-лиг из-за коронавируса

Пять сильнейших европейских чемпионатов потеряют около 4 миллиардов евро общей прибыли, если пандемия коронавируса не позволит им закончить сезон.

Как сообщает информагентство Yahoo! Sports, одна из самых больших аудиторских фирм KPMG посчитала коммерческую и телевизионную прибыль и поступления от продаж билетов, которые будут недополучены командами из топ-5 лиг за оставшиеся матчи чемпионатов. Компания оценила потенциальные потери в 3,45-4 миллиарда евро.

Европейские топ-чемпионаты Sportskeeda

Больше всех в этой ситуации пострадает английская Премьер-лига, которая может остаться без 1,2 млрд евро, в том числе 800 млн евро прибыли будет утрачено из-за недополученной телевизионной прибыли.

Стоит отметить, что этот прогноз был сделан еще до решения УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы АПЛ могут доиграть нынешний сезон в особом формате во время коронавирусного карантина.

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