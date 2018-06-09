Стало известно, сколько получит "Реал" за Криштиану Роналду

Руководство мадридского "Реала" готово продать своего нападающего Криштиану Роналду за 200 миллионов евро.

Как сообщает El Mundo, позиция команды относительно нового контракта остается неизменной — нынешнее соглашение, действующее до 2021 года, пересмотрено не будет. Сумма отступных в контракте Роналду составляет один миллиард евро.

Ранее 33-летний футболист после финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" дал понять, что намерен покинуть "королевский клуб", с которым трижды подряд выиграл самый престижный европейский турнир.

Напомним, что в матче против "Ливерпуля" Роналду забил шедевральный мяч, ударом через себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали истинные причины возможного ухода Криштиану Роналду из мадридского "Реала".