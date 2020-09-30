Стало известно, сколько "Динамо" заработало за выход в группу Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ со счетом 3:0 и вышло в групповой этап турнира, после чего бюджет команды гарантированно пополнится на 15,25 млн евро.

Кроме того, украинский клуб получит еще 16,62 млн евро благодаря 18-му месту среди 32 участников Лиги чемпионов 2020/21 в клубном рейтинге УЕФА за последние 10 лет. Ранее "Динамо" заработало еще 280 тысяч евро за победу над АЗ в третьем раунде квалификации. Таким образом, казна столичного клуба пополнится на сумму, которая приблизительно равняется 32 млн евро.

На групповом этапе каждая победа принесет киевлянам 2,7 млн евро, а ничья – 900 тысяч евро. В случае выхода в плей-офф команда заработает 9,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда и где состоится жеребьевка Лиги чемпионов, в рамках которой "Динамо" и "Шахтер" узнают своих соперников по группе.