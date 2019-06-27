Стало известно, сколько "Динамо" заплатит за ключевого футболиста сборной Украины

Основной правый защитник сборной Украины Александр Караваев в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо".

По данным сайта фанатов луганской "Зари", цвета которой 27-летний футболист защищал в минувшем сезоне, клубы уже согласовали практически все условия трансфера. Финансовое предложение "бело-синих" составило 1,25 миллионов евро, что устроило руководство луганского клуба.

При этом отмечается, что оценочная стоимость Караваева по версии популярного портала Transfemarkt составляет 2,5 млн.

Александр Караваев (слева) Федерация футбола Люксембурга

Кроме того, стало известно, что Караваев не вошел в список игроков "Зари", которые отправились на предсезонный сбор команды в Словении.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не стал препятствовать переходу Александра Караваева в киевское "Динамо". "Горняки" имели первоочередное право выкупа игрока, однако отказались от этой опции.

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