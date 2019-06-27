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Стало известно, сколько "Динамо" заплатит за ключевого футболиста сборной Украины

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Основной правый защитник сборной Украины Александр Караваев в ближайшее время станет игроком киевского "Динамо".

По данным сайта фанатов луганской "Зари", цвета которой 27-летний футболист защищал в минувшем сезоне, клубы уже согласовали практически все условия трансфера. Финансовое предложение "бело-синих" составило 1,25 миллионов евро, что устроило руководство луганского клуба.

При этом отмечается, что оценочная стоимость Караваева по версии популярного портала Transfemarkt составляет 2,5 млн.

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Александр Караваев (слева)

Александр Караваев (слева)

Федерация футбола Люксембурга

Кроме того, стало известно, что Караваев не вошел в список игроков "Зари", которые отправились на предсезонный сбор команды в Словении.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не стал препятствовать переходу Александра Караваева в киевское "Динамо". "Горняки" имели первоочередное право выкупа игрока, однако отказались от этой опции.

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Персона
Александр Караваев
Теги
ФК Динамо КиевФК Зарясборная Украины по футболу
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