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Стало известно, сколько "Динамо" заплатило за ключевого футболиста сборной Украины

1.2т Читать материал на украинском

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов раскрыл неизвестные ранее детали трансфера полузащитника Александра Караваева в "Динамо".

По словам функционера луганского клуба, Караваев был продан за 1,5 млн долларов. Также в сделку был включен динамовец Богдан Михайличенко, с которым "Заря" подписала полноценный контракт, а сам игрок был оценен в 1 млн долларов. Об этом сообщил Рафаилов в эфире программы "Великий футбол".

Александр Караваев

Александр Караваев

fcdynamo.kiev.ua

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Напомним, Караваев является воспитанником "Шахтера", однако большую часть карьеры провел в "Заре". Является игроком национальной сборной Украины.

Летом 2019 года Александр перешел в "Динамо", но результативными действиями не отличался. Напротив, именно он "привез" пенальти в свои ворота в первом матче с "Брюгге".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали фаворита в матче "Динамо" - "Брюгге", в котором решится судьба киевлян в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Тема
Трансферы
Персона
Александр Караваев
Место
Украина
Теги
ФК Заря ФК Динамо Киев
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