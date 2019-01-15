Стало известно, сколько "Динамо" заплатило за испанского супербомбардира

Голландский "Виллем II" сумел добиться от киевского "Динамо" повышения предложения по трансферу 26-летнего испанского нападающего Франциско Соля.

Второй в нынешнем сезоне бомбардир чемпионата Нидерландов перейдет в украинский клуб за 3,5 миллиона евро, хотя ранее "бело-синие" готовы были заплатить на 250 тысяч меньше, сообщает издание Brabants Dagblad.

Франциско Соль Pro Shots

Ожидается, что уже 15 января Соль прибудет в столицу Украины для прохождения медосмотра, после чего отправиться в Марбелью. Там испанец подпишет пятилетний контракт с "Динамо" и присоединится к новым партнерам на тренировочных сборах.

Отметим, что в 2018 году Соль отличился 17 раз в 20 матчах за "Виллем II".

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира Александр Усик в форме киевского "Динамо" похвастался фото с отдыха.

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