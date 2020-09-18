Стало известно, сколько "Динамо" уже заработало в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" благодаря победе над нидерландским АЗ и выходу в плей-офф отбора Лиги чемпионов уже заработало пять миллионов евро.

Это следует из системы распределения призовых, которую утвердил Европейский футбольный союз (УЕФА). Исходя из нее каждый участник заключительного раунда квалификации турнира получает по 5 млн евро.

В плей-офф киевляне сыграют с бельгийским "Гентом" и в случае победы в противостоянии и выхода в групповой этап Лиги чемпионов пополнят казну еще на несколько десятков миллионов. "Динамо" гарантированно получит €15,25 млн за участие в основной сетке турнира и €16,62 млн за место в рейтинге УЕФА.

Кроме того,за победу в ЛЧ команда заработает €2,7 млн, а за ничью – €900 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне матчей с "Гентом" в Лиге чемпионов ввел ряд новшеств в команде.