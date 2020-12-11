Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заработали на двоих почти 80 миллионов евро за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Обе команды получили по €15,25 млн премиальных выплат за сам факт попадания в основную сетку турнира.

Кроме того, донецкий "Шахтер" заработал 21 млн евро благодаря клубному рейтингу, а также 7,2 млн за победы над мадридским "Реалом" и ничьи с миланским "Интером". Общая сумма премиальных для "горняков" в ЛЧ составила 43,5 миллиона евро.

В свою очередь киевское "Динамо" получило 16,6 млн за коэффициент клуба по итогам 10 сезонов выступлений в еврокубках. Еще 3,6 млн "бело-синие" получили за победу и ничью в матчах с "Ференцварошем", что позволило вице-чемпионам страны заработать в итоге €35,5 млн.

Напомним, оба украинских клуба пробились в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" попал в посев при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, "Динамо" же оказалось в числе несеянных,