Стало известно, с кем сыграет "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" узнал соперника по первому раунду плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы. На жеребьевке турнира, которая проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, "горнякам" выпала португальская "Бенфика".
Жеребьевка Лиги Европы. 1/16 финала
"Шахтер" (Донецк, УКРАИНА) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)
Первый матч "горняки" проведут в родных стенах, в Харькове, 20 февраля. Ответная встреча состоится через неделю, 27 февраля на выезде, в Лиссабоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов, уступив первые две позиции английскому "Манчестер Сити" и итальянской "Аталанте". Подопечные Луиша Каштру набрали 6 очков и опередили загребское "Динамо". Как и в прошлом сезоне, чемпион Украины продолжил выступления в Лиге Европы.
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