Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в ЛЧ, если обыграет АЗ

Киевское "Динамо" в случае победы над нидерландским АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на следующем этапе сыграет с сильнейшим в паре "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).

Об этом стало известно после того, как Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о том, что команды из Украины и России по-прежнему будут разводить при жеребьевках. На стадии плей-офф "Динамо" попадет в число сеянных вместе с победителем пары ПАОК (Греция) – "Бкенфика" (Португалия). В числе несеянных окажутся бельгийцы или австрийцы, а также же российский "Краснодар".

Таким образом, именно "Гент" или "Рапид" будет противостоять киевлянам, если они обыграют АЗ. Добавим, что третий квалификационный раунд будет состоять из одного матча, а в раунде плей-офф состоятся традиционные для команд встречи на выезде и дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок "Динамо" Артем Кравец поделился мнением о работе с Мирчей Луческу.