Стало известно, с кем Россия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России по футболу 7 июля в Сочи сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Это стало известно по итогам матча балканцев с Данией в 1/8 финала, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Хорваты выбили из турнира соперника благодаря феноменальной игре своего вратаря Даниэля Субашича. Окончательный счет (1:1) установился уже к четвертой минуте игры, после чего на поле началась настоящая шахматная партия.

Игра перетекла в дополнительное время, на 116-й минуте которого хорваты получили право на пенальти. Однако капитан "клетчатых" Лука Модрич не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

В серии 11-метровых оба вратаря продемонстрировали роскошную игру, взяв половину ударов (!). При этом на счету Субашича оказалось три сейва, что и позволило его команде выйти в следующий круг.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России высмеяли после победы над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.