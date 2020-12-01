Стало известно, почему Украине присудили 0:3 в Лиге наций: спортивные итоги 1 декабря

Александр Чеканов Футбол 09:25, 1.12.2020

Стало известны, почему сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией, а сборная Украины по баскетболу досрочно вышла на чемпионат Европы.

Кроме того, матч Лиги чемпионов "Ювеннтус" – "Динамо" войдет в историю турнира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 30 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украина обыграла Австрию и досрочно вышла на Евробаскет-2022

Матч "Ювентус" – "Динамо" войдет в историю Лиги чемпионов

Как Украина победила Австрию и вышла на Евробаскет-2022: фоторепортаж

Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине поражение 0:3 в матче со Швейцарией

В стиле Зидана: в Харькове мини-футбольный матч завершился потасовкой. Видео

Григорий Суркис отреагировал на техническое поражение Украины в Лиге наций

Меладзе приезжает из РФ и дает концерты, а мы играем без фанатов, – тренер клуба УПЛ

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