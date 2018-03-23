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Стало известно об ужасной организации матча Россия - Бразилия

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Болельщики в социальных сетях жалуются на отвратительную организацию товарищеского матча Россия - Бразилия, который состоялся в Лужниках. Одна из фанаток у себя в Twitter описала историю, случившуюся с ней в перерыве поединка в Москве.

"Обожаю "Лужники": на верхнем ярусе отсутствуют женские туалеты, попробовала сунуться в инвалидный - закрыт, от безнадёги заглянула в мужской, посмотрела на тусовку вокруг писсуаров, вышла", - написала девушка.

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Напомним, что игра Россия - Бразилия завершилась со счетом 0:3.

Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Бразилии по футболу
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