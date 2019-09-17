Стало известно о состоянии журналиста, который попал под машину Кокорина

Стало известно о состоянии журналиста, попавшего под машину, которой управлял отчим скандального российского футболиста Александра Кокорина, находясь за рулем "Гелендвагена".

Мерседес-"кубик" Кокорина наехал на журналиста championat.com

После инцидента журналист был доставлен в больницу, где его обследовали. Перелома врачи не обнаружили, но повязку на ногу все равно наложили. Был поставлен диагноз — cиндром сдавления пальца.

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, в результате инцидента было возбуждено административное дело. Дело открыто по статье "Нарушение правил ПДД с причинением вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что скандальный инцидент произошел во время освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии в Белгородской области, где они провел 60 дней заключения, будучи виновными в разбойных нападениях в октябре минувшего года в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 сентября, Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы — СМИ узнали все подробности.

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