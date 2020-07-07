16-летний голкипер команды "Знамя труда" Иван Заборовский, которого ударила молния, пришел в себя. Об этом сообщила его сестра Карина.

"Да, это действительно так. Состояние стабильное. На днях переведут в больницу", – цитирует ее слова Telegram-канал "Подъем".

Она также отметила, что врачи пока не дают прогнозов о том, сколько времени уйдет на его полное восстановление.

Стало известно о состоянии российского футболиста, которого ударила молния Telegram-канал "Подъем"

Ранее появилась информация о том, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и разрешили ему поговорить с матерью.

Напомним, что молния ударила Заборовского во время командной тренировки. Очевидцы заявляют, что на улице в тот момент не было грозы, а погодные условия были подходящими для физической активности на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео попадания молнии в 16-летнего российского голкипера.