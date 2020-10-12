Стало известно о состоянии Бущана после девяти пропущенных голов в двух матчах сборной Украины

Александр Чеканов Футбол 21:12, 12.10.2020 Обновлено: 21:28, 12.10.2020

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан находится в хорошем психологическом состоянии, несмотря на семь пропущенных голов от Франции и грубую ошибку в матче с Германией.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков, пишет "Динамо" Киев от Шурика.

"Я прекрасно понимаю состояние Бущана. Такое никому не приятно. Я лично говорил с ним. Он – настоящий вратарь, а вратари забывают предыдущие игры быстрее других. У них просто такая профессия, они не должны расклеиваться. Он – металл, он – броня, он в порядке и полностью в тонусе. И как раз на его примере и остальные подтягиваются психологически", – рассказал представитель "желто-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Германии в Лиге наций 1:2, а Георгий Бущан уронил мяч под удар сопернику во время второго взятия ворот нашей сборной.

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