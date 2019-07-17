Стало известно о серьезных проблемах в "Динамо"

Сразу восемь футболистов киевского "Динамо" получили травмы на тренировочном сборе. Среди пострадавших и основной нападающий Фран Соль.

27-летний испанский легионер пропустит минимум две недели и, вероятно, не сыграет в матче за Суперкубок Украины.

"Честно говоря, непонятно в чем причина, но с этого сбора приехало 8 травмированных футболистов. Это достаточно большая проблема для Александра Хацкевича и его помощников. В чем причина? Сейчас сложно делать какие-то выводы. За 10 дней до старта сезона 8 футболистов с травмами - это очень много", - заявил авторитетный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соль 2 марта получил травму в поединке Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны".

В концовке первого тайма встречи Фран пошел в контактную борьбу с футболистом соперника, и в падении получил коленом в плечо.

Ранее Соль откровенно рассказал о своей адаптации в клубе и поделился мыслями о перспективах столичной команды.

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