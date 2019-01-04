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Стало известно о сенсационном трансфере футболиста сборной Украины

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Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев неожиданно продолжит карьеру в Испании. 33-летний футболист на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать в составе "Малаги".

По данным издания Malagahoy, представитель Сегунды, второго по силе дивизиона страны, уже согласовал все детали перехода украинца с его нынешним клубом – турецким "Акхисаром". Так, 5 января Селезнев должен прибыть в Коста-дель-Соль, где "Малага" проводит тренировочный сбор. Украинец пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под арендным соглашением.

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Евгений Селезнев (на переднем плане)

Евгений Селезнев (на переднем плане)

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Любопытно, что наставником "Малаги" является Хуан Муньос, который отлично знаком с украинским форвардом по работе в "Днепре".

Отметим, что в составе "Акхисара" в нынешнем сезоне Селезнев провел лишь 11 матчей, в которых отметился четырьмя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Селезнев влип в громкий скандал, устроив демарш в "Акхисаре".

Персона
Евгений Селезнев
Тег
сборная Украины по футболу
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