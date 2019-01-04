Стало известно о сенсационном трансфере футболиста сборной Украины

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев неожиданно продолжит карьеру в Испании. 33-летний футболист на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать в составе "Малаги".

По данным издания Malagahoy, представитель Сегунды, второго по силе дивизиона страны, уже согласовал все детали перехода украинца с его нынешним клубом – турецким "Акхисаром". Так, 5 января Селезнев должен прибыть в Коста-дель-Соль, где "Малага" проводит тренировочный сбор. Украинец пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под арендным соглашением.

Евгений Селезнев (на переднем плане) "Динамо" Киев от Шурика

Любопытно, что наставником "Малаги" является Хуан Муньос, который отлично знаком с украинским форвардом по работе в "Днепре".

Отметим, что в составе "Акхисара" в нынешнем сезоне Селезнев провел лишь 11 матчей, в которых отметился четырьмя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Селезнев влип в громкий скандал, устроив демарш в "Акхисаре".