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12 ноября • обновлено в 10:04
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Стало известно о реакции УЕФА на скандал в матче "Шахтер" – "Динамо": спортивные итоги 11 ноябоя

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Поединок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" завершился грандиозным скандалом, а УЕФА уже отреагировал на ситуацию вокруг игрока "горняков" Тайсона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 ноября.

Кроме того, экс-форвард "Динамо" Артем Милевский забил очередной гол в чемпионате Беларуси. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персоны
Тайсон Артем Милевский
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