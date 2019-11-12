Стало известно о реакции УЕФА на скандал в матче "Шахтер" – "Динамо": спортивные итоги 11 ноябоя

Поединок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" завершился грандиозным скандалом, а УЕФА уже отреагировал на ситуацию вокруг игрока "горняков" Тайсона.

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Кроме того, экс-форвард "Динамо" Артем Милевский забил очередной гол в чемпионате Беларуси. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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