Стало известно о новом тренере в сборной Украины

В тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины появится еще один иностранный специалист.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, который не назвал имя специалиста, однако уточнил направление, за которую тот будет отвечать.

"В сборной Украины будет еще один специалист. Это будет иностранец. Он присоединится к тренерскому штабу сборной Украины и будет помогать в аналитической работе", – приводит слова Цыганыка FootballHub.

тренерский штаб Андрея Шевченко УАФ

Кроме того, ведущий программы "Профутбол" рассказал о серьезной проблеме, которую предстоит решать Андрею Шевченко и его штабу. "В последней нашей беседе Шевченко говорил, что команда очень давно не собиралась. Были договоренности о товарищеских поединках, но сейчас получается, что сборная будет играть сразу официальные матчи Лиги Наций. Это будет довольно большой проблемой для сборной Украины. Команда 10 месяцев не собиралась", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о том, что Андрей Шевченко поменял в сборной Украины после своего прихода на пост главного тренера команды.

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