Стало известно место проведения ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
Такое решение было принято на 68-м Конгрессе ФИФА, который в эти дни проходит в Москве.
CONFIRMED— FIFA Media (@fifamedia) 13 июня 2018 г.
134 votes for @United2026
65 votes for @Morocco2026_EN
1 vote for ‘None of the bids’
2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽️ pic.twitter.com/FB2mkmcj29
Конкурировала объединенная заявка с Марокко. Голоса участников распределились следующим образом: Марокко - 65 голосов, 33%, Объединенная - 134 голоса, 67%, Против всех - 1 голос, 1%.
Глава федерации футбола США Карлос Кардейро поблагодарил Конгресс за такую честь.
"Спасибо за эту привилегию. Мы хотели также отметить оценку рабочей группы ФИФА, которая проделала большую работу. Это - дух чемпионата мира, мы все едины. Футбол - прекрасная игра, и сегодня именно футбол - единственный победитель. Мы желаем удачи всем россиянам и командам-участницам чемпионата мира-2018", - приводит слова Кардейро РИА Новости.
Напомним, следующий мундиаль после России пройдет в Катаре в 2022 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании сенсационно осталась без главного тренера меньше чем за сутки до страта ЧМ-2018.
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