Стало известно место проведения ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Такое решение было принято на 68-м Конгрессе ФИФА, который в эти дни проходит в Москве.

CONFIRMED



134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’



2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽️ pic.twitter.com/FB2mkmcj29