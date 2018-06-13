Стало известно место проведения ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Такое решение было принято на 68-м Конгрессе ФИФА, который в эти дни проходит в Москве.

Конкурировала объединенная заявка с Марокко. Голоса участников распределились следующим образом: Марокко - 65 голосов, 33%, Объединенная - 134 голоса, 67%, Против всех - 1 голос, 1%.

Глава федерации футбола США Карлос Кардейро поблагодарил Конгресс за такую честь.

"Спасибо за эту привилегию. Мы хотели также отметить оценку рабочей группы ФИФА, которая проделала большую работу. Это - дух чемпионата мира, мы все едины. Футбол - прекрасная игра, и сегодня именно футбол - единственный победитель. Мы желаем удачи всем россиянам и командам-участницам чемпионата мира-2018", - приводит слова Кардейро РИА Новости.

Напомним, следующий мундиаль после России пройдет в Катаре в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании сенсационно осталась без главного тренера меньше чем за сутки до страта ЧМ-2018.