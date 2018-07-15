Стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018

Стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-201812.6тЧитать новость на украинском
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 по футболу, став обладателем "Золотого мяча" турнира.
"Десятка" сборной Хорватии опередил в голосовании других героев турнира, сообщает пресс-служба ФИФА. "Серебряный мяч" достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а "бронзовый" - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
Кроме того, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.
Лука Модрич стал лучшим игроком ЧМ-2018
Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Франции допустил "дикий" ляп в финале ЧМ-2018.
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