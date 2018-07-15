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Чемпионат мира 2018
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Стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018

12.6тЧитать новость на украинском

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 по футболу, став обладателем "Золотого мяча" турнира.

"Десятка" сборной Хорватии опередил в голосовании других героев турнира, сообщает пресс-служба ФИФА. "Серебряный мяч" достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а "бронзовый" - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.

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Кроме того, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.

Лука Модрич стал лучшим игроком ЧМ-2018

Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Франции допустил "дикий" ляп в финале ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Лука Модрич
Место
Россия

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