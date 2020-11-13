Стало известно, кто в сборной Украины заразился COVID-19

Александр Чеканов Футбол 20:07, 13.11.2020 Обновлено: 20:09, 13.11.2020

Четыре полузащитника сборной Украины по футболу сдали позитивные тесты на COVID-19 накануне матча Лиги наций с Германией, который запланирован на 14 ноября.

Речь идет о представителях "Динамо" Сергее Сидорчуке и Викторе Цыганкове, игроке "Шахтера" Викторе Коваленко и футболисте "Вест Хэма" Андрее Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Кроме игроков коронавирусом заразился администратор национальной сборной Вадим Камардин.

Из-за вспышки болезни в стане Украины игра с немцами находится под угрозой срыва. Решение о проведении поединка будет принято организаторами со стороны УЕФА и немецких властей в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о возможном приходе на пост тренера сборной Украины наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Киеве такси вылетело на тротуар и сбило людей: двое погибших. Фото и видео

Украинские лаборатории покупают реагенты для ПЦР-тестов у российской компании, – Палица

Украинцев ждет масштабная пенсионная реформа: денег на выплаты может не хватить

Военный показал условия, в которых его лечили от COVID-19: лекарства пришлось покупать самому

Историки показали архивное фото выступления российского хора перед Рейхом