Стало известно, кто споет гимн Украины на Евро-2020

Исполнителем украинского гимна перед матчами Евро-2020 будет Михаил Хома, широко известный под псевдонимом DZIDZIO.
Об этом сообщил журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.
"Дзидзьо – с днем рождения! Самый душевный исполнитель гимна Украины, которого вскоре услышит вся Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020", – написал Бурбас на своей странице Twitter.
Исполнение гимна Украины
РБК-Украина
По всей видимости, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) осталось довольно DZIDZIO, который спел гимн перед отборочным матчем нашей сборной против Литвы в Харькове.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких городах сыграет Украина на Евро-2020.
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