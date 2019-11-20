Стало известно, кто споет гимн Украины на Евро-2020

Исполнителем украинского гимна перед матчами Евро-2020 будет Михаил Хома, широко известный под псевдонимом DZIDZIO.

Об этом сообщил журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Дзидзьо – с днем рождения! Самый душевный исполнитель гимна Украины, которого вскоре услышит вся Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020", – написал Бурбас на своей странице Twitter.

Исполнение гимна Украины РБК-Украина

По всей видимости, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) осталось довольно DZIDZIO, который спел гимн перед отборочным матчем нашей сборной против Литвы в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких городах сыграет Украина на Евро-2020.

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