Стало известно, кто побил арбитра Иванова после матча Первой лиги

Союз воинов АТО Волочищины обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) с письмом, в котором написано, что арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" ударил один из их побратимов.

"Большое количество наших побратимов наблюдало через ограждение за матчем "Агробизнес" – "Минай". После встречи мы решили пойти к судьям на стадион, чтобы высказать свое недовольство судейством, но нас туда не пустили из-за карантинных ограничений. Но двоим нашим побратимам удалось попасть в судейскую комнату. В ней наш побратим Моха Р. обратился к Иванову, который родом из Донецкой области, со словами: "Я же твою землю от оккупантов защищал, что же ты нас на поле убиваешь?". Иванов ему неприязненно ответил: "Какого милого ты там делал, я вас туда не звал"", – приводит издание Tribuna текст письма.

После этого воин АТО несколько раз ударил Иванова. В обращении к УАФ призывают наказать арбитра за его слова.

"После этих слов, которые для нас, ветеранов АТО, являются обидными, непатриотичными и задевающими человеческое достоинство, Моха Р., который получил боевые ранения на войне, не смог сдержать эмоции и нанес Иванову несколько ударов. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован словами арбитра Юрия Иванова, которые недопустимы для гражданина Украины и человека, который представляет украинский спорт. Требуем от руководства УАФ увольнения Иванова и публичного извинения за свои слова через СМИ", – написано в письме.

Письмо союза воинов АТО к УАФ Tribuna

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем рапорте Иванов написал, что стал жертвой рукоприкладства со стороны президента "Агробизнеса" и по совместительству вице-президента УАФ Олега Собуцкого.

Функционер заявил, что, наоборот, защищал арбитра от разъяренных болельщиков.