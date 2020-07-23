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Стало известно, кто побил арбитра Иванова после матча Первой лиги

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,8 т.
Стало известно, кто побил арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги

Стало известно, кто побил арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги . ФК "Динамо"

Союз воинов АТО Волочищины обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ) с письмом, в котором написано, что арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" ударил один из их побратимов.

"Большое количество наших побратимов наблюдало через ограждение за матчем "Агробизнес" – "Минай". После встречи мы решили пойти к судьям на стадион, чтобы высказать свое недовольство судейством, но нас туда не пустили из-за карантинных ограничений. Но двоим нашим побратимам удалось попасть в судейскую комнату. В ней наш побратим Моха Р. обратился к Иванову, который родом из Донецкой области, со словами: "Я же твою землю от оккупантов защищал, что же ты нас на поле убиваешь?". Иванов ему неприязненно ответил: "Какого милого ты там делал, я вас туда не звал"", – приводит издание Tribuna текст письма.

После этого воин АТО несколько раз ударил Иванова. В обращении к УАФ призывают наказать арбитра за его слова.

"После этих слов, которые для нас, ветеранов АТО, являются обидными, непатриотичными и задевающими человеческое достоинство, Моха Р., который получил боевые ранения на войне, не смог сдержать эмоции и нанес Иванову несколько ударов. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован словами арбитра Юрия Иванова, которые недопустимы для гражданина Украины и человека, который представляет украинский спорт. Требуем от руководства УАФ увольнения Иванова и публичного извинения за свои слова через СМИ", – написано в письме.

Письмо союза воинов АТО к УАФ

Письмо союза воинов АТО к УАФ Tribuna

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем рапорте Иванов написал, что стал жертвой рукоприкладства со стороны президента "Агробизнеса" и по совместительству вице-президента УАФ Олега Собуцкого.

Функционер заявил, что, наоборот, защищал арбитра от разъяренных болельщиков.

Первая лига Украины
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