Стало известно, когда начнется Лига чемпионов 2020/21

УЕФА планирует старт первого тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2020/21 на вторник, 20 октября.

Как сообщает издание Sport.es, в четверг, 22 октября, должен начаться розыгрыш Лиги Европы. Таким образом, групповые этапы еврокубков будут сдвинуты на месяц – в 2019 году первый тур ЛЧ состоялся 16 сентября.

Лига чемпионов 2020/21

Что касается квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, то они запланированы на конец июля-начало августа. Источник также утверждает, что все матчи испанской Ла Лиги должны быть доиграны до пятницы, 31 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен формат завершения еврокубкового сезона 2019/20 и названы плановые даты проведения финалов ЛЧ и ЛЕ.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!