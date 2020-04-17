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17 апреля • обновлено в 17:38
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Стало известно, когда начнется Лига чемпионов 2020/21

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УЕФА планирует старт первого тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2020/21 на вторник, 20 октября.

Как сообщает издание Sport.es, в четверг, 22 октября, должен начаться розыгрыш Лиги Европы. Таким образом, групповые этапы еврокубков будут сдвинуты на месяц – в 2019 году первый тур ЛЧ состоялся 16 сентября.

Лига чемпионов 2020/21

Лига чемпионов 2020/21

Что касается квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, то они запланированы на конец июля-начало августа. Источник также утверждает, что все матчи испанской Ла Лиги должны быть доиграны до пятницы, 31 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен формат завершения еврокубкового сезона 2019/20 и названы плановые даты проведения финалов ЛЧ и ЛЕ.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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