Стало известно, когда "Динамо" сыграет с "Шахтером"

Дирекция украинской Премьер-лиги на официальном сайте опубликовала расписание матчей 29-го тура чемпионата Украины, центральным поединком которого станет последнее украинское Эль-Класико в сезоне 2019/20.

Согласно календарю, игра "Динамо" - "Шахтер" состоится в Киеве в субботу, 4 июля. Начало – в 19:30.

Напомним, что предыдущая встреча между украинскими грандами прошла 31 мая. "Горняки" в центральном матче 24-го тура добыли победу над киевлянами. Первый поединок после карантина состоялся в столице на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов, а клуб показал, что творилось в раздевалке во время празднования чемпионства.