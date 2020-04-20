Стало известно, когда "Барселона" вернет болельщиков на трибуны

Михаил Морозов Футбол 17:33, 20.04.2020 Обновлено: 17:38, 20.04.2020

"Барселона" может закрыть "Камп Ноу" на следующие 10 месяцев и не пускать болельщиков на трибуны до февраля 2021 года из-за коронавируса.

Как сообщает издание DailyMail, существует два возможных сценария дальнейшего развития событий в футбольном мире. Пессимистичный вариант предусматривает то, что нынешний сезон доигран не будет, а трансферное окно откроется 15 августа и закроется 15 сентября. Именно в этом случае "Камп Ноу" будет закрыт для фанатов до февраля 2021 года.

"Камп Ноу"
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Согласно оптимистичному сценарию, доигрывать сезон 2019/20 будут со второй половины июня до второй недели августа. При таком раскладе поклонники "сине-гранатовых" не смогут попасть на стадион до 15 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что сейчас каталонский клуб переживает непростые времена, которые могут закончиться банкротством.

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