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20 апреля • обновлено в 18:12
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Стало известно, когда "Барселона" вернет болельщиков на трибуны

1.1т
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"Барселона" может закрыть "Камп Ноу" на следующие 10 месяцев и не пускать болельщиков на трибуны до февраля 2021 года из-за коронавируса.

Как сообщает издание DailyMail, существует два возможных сценария дальнейшего развития событий в футбольном мире. Пессимистичный вариант предусматривает то, что нынешний сезон доигран не будет, а трансферное окно откроется 15 августа и закроется 15 сентября. Именно в этом случае "Камп Ноу" будет закрыт для фанатов до февраля 2021 года.

"Камп Ноу"

"Камп Ноу"

AS English

Согласно оптимистичному сценарию, доигрывать сезон 2019/20 будут со второй половины июня до второй недели августа. При таком раскладе поклонники "сине-гранатовых" не смогут попасть на стадион до 15 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что сейчас каталонский клуб переживает непростые времена, которые могут закончиться банкротством.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Испания Барселона
Тег
ФК Барселона
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