Стало известно, когда "Барселона" вернет болельщиков на трибуны

"Барселона" может закрыть "Камп Ноу" на следующие 10 месяцев и не пускать болельщиков на трибуны до февраля 2021 года из-за коронавируса.

Как сообщает издание DailyMail, существует два возможных сценария дальнейшего развития событий в футбольном мире. Пессимистичный вариант предусматривает то, что нынешний сезон доигран не будет, а трансферное окно откроется 15 августа и закроется 15 сентября. Именно в этом случае "Камп Ноу" будет закрыт для фанатов до февраля 2021 года.

"Камп Ноу" AS English

Согласно оптимистичному сценарию, доигрывать сезон 2019/20 будут со второй половины июня до второй недели августа. При таком раскладе поклонники "сине-гранатовых" не смогут попасть на стадион до 15 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что сейчас каталонский клуб переживает непростые времена, которые могут закончиться банкротством.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!