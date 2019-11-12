Стало известно, какое наказание грозит "Динамо" за скандальный матч с "Шахтером"

На киевское "Динамо" могут быть наложены серьезные санкции за поведение болельщиков в матче 14-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

Как сообщает телеканал "Футбол 1", столичному клубу грозит максимальное наказание, предусмотренное в подобных ситуациях – штраф в размере 250-500 тыс. грн. и матч без болельщиков.

Шахтер – Динамо shakhtar.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) начнет расследование расистского эпизода после получения протокола главного арбитра матча Николая Балакина.

Напомним, что в концовке матча "Шахтер" – "Динамо" с трибун начали доноситься расистские выкрики в адрес капитана "горняков" Тайсона, ставшие причиной масштабного скандала в украинском футболе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с официальным заявлением, призвав провести тщательное расследование этого неприятного инцидента.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!