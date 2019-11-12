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12 ноября • обновлено в 14:22
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Стало известно, какое наказание грозит "Динамо" за скандальный матч с "Шахтером"

1.3т
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На киевское "Динамо" могут быть наложены серьезные санкции за поведение болельщиков в матче 14-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

Как сообщает телеканал "Футбол 1", столичному клубу грозит максимальное наказание, предусмотренное в подобных ситуациях – штраф в размере 250-500 тыс. грн. и матч без болельщиков.

Новости
Опубликовано новое видео скандала с Тайсоном в матче "Шахтер" – "Динамо"

Шахтер – Динамо

Шахтер – Динамо

shakhtar.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) начнет расследование расистского эпизода после получения протокола главного арбитра матча Николая Балакина.

Напомним, что в концовке матча "Шахтер" – "Динамо" с трибун начали доноситься расистские выкрики в адрес капитана "горняков" Тайсона, ставшие причиной масштабного скандала в украинском футболе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с официальным заявлением, призвав провести тщательное расследование этого неприятного инцидента.

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Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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