Стало известно, какие слова Суркиса убедили Луческу остаться в "Динамо"

Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал, какие слова президента "Динамо" Игоря Суркиса убедили румынского специалиста остаться в команде.

"Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить вектор клуба. Этот ответ вселил уверенность в Мирчу, он остается в "Динамо"", – цитирует слова Запорожану издание Динамомания.

Напомним, что Луческу был назначен тренером команды в четверг, 23 июля. В понедельник, 27 июля, румынские СМИ опубликовали письмо, в котором Мирча заявил, что уходит из "Динамо" из-за враждебного отношения к нему со стороны представителей ультрас. Президент столичного клуба Игорь Суркис опроверг эту информацию и сказал, что у команды есть тренер.

Аркадий Запорожану рассказал, что письмо об уходе его клиента с поста наставника "Динамо", которое попало в прессу, было взято из личной переписки Суркиса-младшего и румынского специалиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Луческу не подтвердил информацию о том, что он остается в клубе.