Стало известно, как в "Реале" отреагировали на поражение "Барселоны" со счетом 2:8

В Реале "перемыли косточки" Месси и партнерам.

Полузащитник "Реала" Тони Кроос заявил, что он и его партнеры по команде порадовались разгромному поражению "Барселоны" от "Баварии".

По словам футболиста сборной Германии, футболисты обсуждали игру в групповом чате в WhatsApp.

"Я уже не помню деталей, но вы понимаете, что никто из нас не расстроился. Некоторые из нас ехидно отпраздновали это событие", – приводит слова Крооса Today.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" уступила "Баварии" со счетом 2:8 и вылетела из турнира.

"Реал" прекратил выступление в ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Манчестер Сити".

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