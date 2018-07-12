Стало известно, как Шевченко помог сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что в победе над Саудовской Аравии на ЧМ-2018 есть заслуга и украинского тренера Андрея Шевченко.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - цитирует Черчесова "СЭ".

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:1.

Позже стало известно, что поединок завершился международным скандалом.