МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Стало известно, как Шевченко помог сборной России на ЧМ-2018

4.7тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что в победе над Саудовской Аравии на ЧМ-2018 есть заслуга и украинского тренера Андрея Шевченко.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - цитирует Черчесова "СЭ".

Новости
Черчесов отметился хамским поступком после матча с Хорватией - опубликовано видео

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:1.

Позже стало известно, что поединок завершился международным скандалом.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Станислав Черчесовфутболист Андрей Шевченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
28
2
Смешно
3
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги