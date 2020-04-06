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6 апреля • обновлено в 14:33
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Стало известно, как Ирина Морозюк заразилась коронавирусом

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Футболист турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал, что его жена Ирина заразилась коронавирусом во время посещения салона красоты.

"Это было где-то 2,5 недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше. Ирина вызвала врача домой, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Позже, она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь. Чуть позже Ирина сдала тест и это подтвердилось", – цитирует слова Морозюка информагентство Footballua.tv.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

@irina_moroziuk

Он также признался, что был крайне напуган из-за коронавируса после просмотра телевидения, но его жена перенесла болезнь без осложнений.

"Мое восприятие коронавируса из того, что я слышу по телевизору, это будто вероятность летального исхода в 85-90 процентов. Но от врача я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого есть проблемы со здоровьем. А если у вас нет никаких проблем, вы можете перенести коронавирус вообще без осложнений, словно обычную простуду. Ирина перенесла его достаточно легко", – добавил Николай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Морозюк сообщила, что переболела коронавирусом, и рассказала о симптомах. Тем не менее, многие подписчики ей не поверили.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персоны
Николай Морозюк Ирина Морозюк
Место
Турция
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