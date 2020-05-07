Стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина

При возобновления чемпионата Украины в Премьер-лиге Украины будут взяты за основу "протоколы безопасности" европейских стран, таких как Германия и Италия, однако адаптированные под местные условия.

Первым и главным пунктом протокола будет проведение оставшихся матчей чемпионата Украины без зрителей, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Кроме того, всем футболистам и персоналу во внесоревновательный период необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты – антисептики, маски и перчатки.

Перед каждым матчем футболисты должны будут пройти тесты на коронавирус. Также клубам будут рекомендовать при выездах на матч использовать три автобуса, а также отель, который будет забронирован только под одну команду, и пользоваться несколькими раздевалками на стадионах, чтобы минимизировать контакты между участниками соревнований.

Меры социальной дистанции необходимо будет соблюдать и на скамейке запасных – игроки и тренерский штаб должны будут находиться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра. Также футболистам будет рекомендовано не праздновать голы совместно.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая клубы украинской Премьер-лиги смогут возобновить групповые тренировки на закрытых базах.

Отметим, что УПЛ была приостановлена за девять туров до окончания сезона, а в Кубке Украины осталось провести полуфинальные поединки и финал.

Ранее СМИ опубликовали план по завершению сезона 2019/20 в УПЛ и Кубке Украины, назвав даты начала и окончания матчей.