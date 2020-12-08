Стало известно, как будет выглядеть банкнота в честь Марадоны. Фотофакт

Максим Иншаков Футбол 18:30, 8.12.2020

В Аргентине в честь легендарного футболиста Диего Марадоны появится новая банкнота. Как сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter, соответствующий проект уже зарегистрирован в местном Сенате.

По утверждению Палмери изображение Диего будет размещено на купюре в 10 000 песо. По мнению авторов законопроекта, это замедлит инфляцию в стране. Национальная валюта Аргентины обесценивается, а выпуск банкноты с Марадоной позволить людям со всего мира активно скупать ее, оказывая положительное влияние на экономику.

Банкнота с изображением Диего Марадоны

Как сообщал 60-летний Марадона умер в среду, 25 ноября, от острой сердечной недостаточности, который спровоцировал отек легкий.

После смерти в Неаполе приняли решение переименовать стадион "Наполи", дав ему имя покойного футболиста

Стоит отметить, что в сети появилось последнее голосовое сообщение Марадоны, который тот оправил за неделю до кончины приятелю своей бывшей возлюбленной Вероники Охеды.

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