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14 февраля • обновлено в 13:41
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Стало известно, где Украина проведет товарищеские матчи перед Евро-2020

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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил решение провести три контрольных поединка национальной сборной перед Евро-2020 в Харькове, Киеве и Львове.

Как сообщает официальный сайт организации, исполком поддержал соответствующее предложение президента УАФ Андрея Павелко. Таким образом, 26 мая в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" Украина примет Кипр, 2 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матч против "Северной Ирландии", а завершающим поединком в рамках подготовки нашей команды к Евро-2020 станет встреча против Израиля на "Арене Львов" 7 июня.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2020 наша сборная также сыграет с Францией (27 марта в Сен-Дени) и Польшей (31 марта в Хожуве).

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава УАФ Андрей Павелко рассказал, где будет базироваться украинская команда на чемпионате Европы 2020 года.

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Темы
ФФУ Евро-2020
Персона
Андрей Павелко
Тег
Сборная Украины по футболу
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