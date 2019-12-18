Стало известно, где состоится матч Украина – Франция

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции, который запланирован на 27 марта 2020 года, состоится в предместье Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".

Об этом официально сообщила Федерация футбола Франции.

"Стад де Франс" stadefrance.com

Сборная Украины четыре раза играла на "Стад де Франс" против "трехцветных": "сине-желтые" один раз сыграли вничью и три раза проигрывали. В последний раз – в ответном матче плей-офф отбора на ЧМ-2014. Тогда подопечные Михаила Фоменкопосле победы в Киеве(2:0)без шансовуступили на выезде – 0:3.

Добавим, что через четыре дня после матча в Сен-Дени, 31 марта, сборная Украины сыграет против Польши и также на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о шансах Украины на Евро-2020.

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