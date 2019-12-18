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18 декабря • обновлено в 14:40
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Стало известно, где состоится матч Украина – Франция

2.5т
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Товарищеский матч между сборными Украины и Франции, который запланирован на 27 марта 2020 года, состоится в предместье Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".

Об этом официально сообщила Федерация футбола Франции.

"Стад де Франс"

"Стад де Франс"

stadefrance.com

Сборная Украины четыре раза играла на "Стад де Франс" против "трехцветных": "сине-желтые" один раз сыграли вничью и три раза проигрывали. В последний раз – в ответном матче плей-офф отбора на ЧМ-2014. Тогда подопечные Михаила Фоменкопосле победы в Киеве(2:0)без шансовуступили на выезде – 0:3.

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Добавим, что через четыре дня после матча в Сен-Дени, 31 марта, сборная Украины сыграет против Польши и также на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о шансах Украины на Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Место
Франция Сен-Дени
Теги
Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу
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